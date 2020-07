Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen i.W.: Plastikbrett auf Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

"Rauch aus Wohnung" wurde am Freitagmorgen, 17.07.20, gegen 08.30 Uhr, aus der Bergwerkstraße gemeldet. Durch die Feuerwehr musste eine Wohnung geöffnet werden. Offenbar wurde ein Plastikbrett auf einem heißen Herd vergessen, was zu einer Rauchentwicklung führte. Personenschaden entstand nicht. Durch die Feuerwehr wurde die Gefahrenquelle beseitigt und die Wohnung gelüftet. Der Sachschaden dürfte gering sein. Die Feuerwehren aus Hausen und Zell waren mit sieben Fahrzeugen und etwa 25 Einsatzkräften am Brandort.

