Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Beteiligte eines Verkehrsunfalles gehen aufeinander los - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 16.07.2020, um kurz vor 16.00 Uhr, beim Kreisverkehr in der Brückenstraße gingen die Beteiligten des Unfalls aufeinander los. Gegenseitig machten sich die 48 und 50 Jahre alten Männer Vorwürfe und so erhitzten sich die Gemüter. Die Situation eskalierte und der 48-jährige ging laut Zeugen auf den 50-jährigen los und schupste diesen von seiner Vespa. Daraufhin soll es zur weiteren körperlichen Auseinandersetzung und zum Austausch von Schlägen gekommen sein. Die Polizei, unterstützt durch die Bundespolizei, trennte die Streitenden und beruhigte die Situation.

Das Polizeirevier Waldshut (07751/83160) sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Ablauf des Geschehens machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell