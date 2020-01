Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: Einbruch in Tierarztpraxis

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch, der zwischen Dienstag 21.00 Uhr und Mittwoch 08.00 Uhr in Sindelfingen-Ost verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Eschenbrünnlestraße hat ein bislang unbekannter Täter die Tür zu einer Tierarztpraxis aufgehebelt und anschließend im Inneren die Räumlichkeiten durchsucht. Auf der Suche nach Wertvollem brach der Unbekannte eine Geldkassette auf und entwendete einen dreistelligen Geldbetrag. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung zu setzen.

