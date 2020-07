Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Schwerverletzte nach Unfall mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall auf der B34, Abzweigung nach Rechberg, ist am Donnerstag, 16.07.20, gegen 14.30 Uhr, eine 19-jährige Toyota-Fahrerin schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die junge Frau von der K6569 kommend nach links, in Richtung Erzingen, einbiegen. Hierbei übersah sie offenbar einen aus Richtung Erzingen kommenden VW. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt, die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Toyota-Fahrerin musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 9000 Euro. Die B34 war während des Rettungseinsatzes und der Bergung der Fahrzeuge gesperrt worden.

