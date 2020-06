Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Verkehr

Pirmasens (ots)

Am 10.06.2020, gegen 12:15 Uhr, wurde in der Maria-Theresien-Straße in Pirmasens ein 58-Jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Deshalb wurde eine Blutprobe entnommen und den Fahrzeugführer erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

