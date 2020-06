Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Höheischweiler

Am 10.06.20, gegen 14:15 Uhr, befuhr eine 29-jährige Frau hinter einem 31-jährigen Fahrer die B10 von Pirmasens in Fahrtrichtung Höheischweiler. Beide befuhren hintereinander die Auffahrt von der B10 zur BAB 62 in Richtung Landstuhl. Als der 31-jährige Fahrer bemerkte, dass er eine Abfahrt zu früh abgebogen war, da er eigentlich in Richtung BAB 8 (FR Zweibrücken) wollte, bremste er sein Fahrzeug massiv ab, um über die Gegenfahrbahn zurück auf die B10 zu gelangen. Die dahinterfahrende Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des vorrausfahrenden Pkw auf. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt.|piwfb

