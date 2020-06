Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss mit nicht zugelassenem Fahrzeug

Zweibrücken (ots)

Bei der Verkehrskontrolle eines 24-jährigen Pkw-Fahrers, der einer Funkstreifenbesatzung am 11.06.2020 gegen 03:45 Uhr in der Lanzstraße Zweibrücken aufgefallen war, stellten die Beamten deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung (Amphetamin) fest. Zudem war der PKW des Mannes nicht ordnungsgemäß zugelassen, an dem PKW waren Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht und der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem 24-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der PKW sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell