Vermisste Person Alexandra May - Folgemeldung 2

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck

Am gestrigen Mittwochabend (15.01.2020) wurde der Fall der vermissten Alexandra May in der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt. Dem Vermisstenfall aus Eutin wurde gleich zu Beginn der Sendung ein circa 15-minütiger Filmbeitrag gewidmet.

Zwei Mitarbeiter der Kriminalpolizeistelle Eutin standen während der Sendung ab circa 20.00 Uhr bis zum Ende der Wiederholungsausstrahlung auf "ZDF Neo" gegen 01.00 Uhr des heutigen Tages (16.01.2020) auf der Dienststelle für Anrufe und Rückfragen zur Verfügung.

Insgesamt verzeichneten die Beamten während des beschriebenen Zeitraumes circa 30 Anrufe, denen nun zum Teil polizeiliche Ermittlungen folgen werden. Die Hinweise auf die vermisste Alexandra May dehnen sich aufgrund der überregionalen Ausstrahlung der Sendung auf das gesamte Bundesgebiet aus.

Ein Hinweis auf den derzeitigen Aufenthaltsort von Alexandra May konnte bisher leider nicht erlangt werden.

Hinweise zu der vermissten Person werden auch weiterhin von der Kriminalpolizei in Eutin (04521 - 8010) oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

