Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 29-jähriger Ladendieb landet im Gewahrsam

Hamm-Mitte (ots)

Aggressiv verhielt sich ein 29-jähriger Ladendieb am Montag, 16. März, gegen 19 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft im Allee Center. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann, wie er mehrere Kleidungsstücke in seinen Rucksack steckte. Als er ihn ansprach wurde er aggressiv und schrie herum. Auch als die eingesetzten Polizisten eintrafen, beruhigte sich der Mann nicht. Er beleidigte die Beamten und versuchte sie zu schlagen. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.(jb)

