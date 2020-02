Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Rollerfahrer gesucht

Steinach (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Haslach richten sich nach einem Unfall am Mittwochmorgen in der Straße 'Stricker' an den beteiligten Rollerfahrer und bitten darum, dass er sich mit den Ermittlern in Verbindung setzt.Ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer war nach eigenen Angaben gegen 7:50 Uhr in Richtung Haslacher Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung 'Haslacher Straße/Stricker' sei ihm im Einmündungsbereich der Rollerfahrer entgegengekommen. Im Anschluss hätten sich beide erschrocken und stark abgebremst. Der Rollerfahrer sei dann zu Fall gekommen und in das Pedelec hineingerutscht, so dass der 29- Jährige ebenfalls stürzte. Zunächst habe man sich ohne Hinzuziehung der Polizei geeinigt. Als beim Pedelec-Fahrer jedoch später Schmerzen auftraten, entschloss er sich zu einer nachträglichen Unfallaufnahme. Die Ermittler des Polizeireviers Haslach bitten nun sowohl den beteiligten Rollerfahrer, als auch mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 zu melden.Der Fahrer des weiß-blauen Rollers wird als circa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben.

/ag

