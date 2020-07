Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen

Waldshut: Betrunkener Mann sorgt für mehrere Polizeieinsätze - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Gleich für mehrere Polizeieinsätze sorgte ein Betrunkener am Donnerstag, 16.07.20, in Waldshut. Zunächst war gegen 15.15 Uhr gemeldet worden, dass ein Mann beim Viehmarktplatz offensichtlich grundlos mehrere Personen beleidigt hatte. Gegen 16.30 Uhr wurde dann aus einem Geschäft in der Brückenstraße gemeldet, dass dort ein Mann beim Diebstahl beobachtet wurde. Als er durch einen Mitarbeiter angesprochen wurde, soll der Mann eine Dose gegen den Mitarbeiter geworfen haben und geflüchtet sein. Weiterhin soll er Drohungen ausgestoßen haben. Die Polizei konnte den 29-jährigen Mann im Rahmen einer Fahndung vorläufig festnehmen. Da er hierbei die Beamten beleidigte und auch anspuckte, erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen. Der Mann musste den weiteren Tag im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

