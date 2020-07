Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht in der Scheffelstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Unfallflucht in der Scheffelstraße wurde am Donnerstag, 16.07.2020, der Polizei angezeigt. Seinen schwarzen Mercedes parkte um kurz vor 13.00 Uhr ein Mann in der Scheffelstraße. Als er gegen 13.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der hinteren linken Seite einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro fest. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell