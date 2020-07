Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Arbeitsunfall - herabfallender Stein beschädigt Bagger - Baggerfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.07.2020, kam es in einem Steinbruch in Bernau zu einem Unfall, bei dem ein Baggerfahrer leichte Verletzungen erlitt. Gegen 11:30 Uhr hatte sich bei Arbeiten ein großer Steinbrocken aus einer Felswand gelöst und war auf das Dach eines Baggers gefallen. Dabei wurde das Führerhaus stark beschädigt. Der Fahrer stieß sich dadurch den Kopf an. Mit einem Rettungshubschrauber kam der 49-jährige in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe am Bagger ist unbekannt.

