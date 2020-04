Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Regionalbahn erfasst Person

Sigmaringen (ots)

Eine Regionalbahn auf der Strecke zwischen Sigmaringen und Storzingen (Nähe Mühlbergtunnel) erfasste in den Abendstunden des 21. April eine Person, die sich auf den Gleisen befunden hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge, betrat die Person in Begleitung seines Hundes die Gleise und wurde dabei durch den herannahenden Zug erfasst. Der Verunfallte wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der Hund konnte am Unfallort nicht mehr festgestellt werden. Personen im Zug wurden nicht verletzt. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Konstanz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288-104

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell