POL-HSK: Trickbetrug

Am Freitag um 11:40 Uhr kam es in einem Parkhaus in der Straße "Neumarkt" zu einem Wechselgeldbetrug. Ein bislang unbekannter Mann bat eine 75-jährige Frau, ihm einen geringen Geldbetrag zu wechseln. Dabei griff er der Frau unbemerkt in das Portemonnaie und entwendete einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Circa 1,70 Meter groß

- Circa 35 Jahre alt

- Heller Blazer

- Dunkle Hose

- Schwarzes T-Shirt

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Immer wieder warnt die Polizei vor solchen Trickbetrügern. Deshalb gilt:

- Bewahren Sie sich gegenüber Fremden stets ein gesundes Misstrauen.

- Lassen Sie sich nicht durch vertrauenswürdiges Aussehen, sicheres Auftreten, Höflichkeit oder freundliches Wesen blenden.

- Lassen Sie sich bei Wechselgeldgeschäften nicht drängen bzw. ablenken

- Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu benachrichtigen.

