Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Straftäter aus LVR-Klinik geflohen

Viersen-Süchteln (ots)

Am Freitag floh der 59-jährige Peter R. aus den Rheinischen Kliniken in Süchteln. Dort war der wegen Körperverletzungsdelikten verurteilte Mann nach § 63 Strafgesetzbuch untergebracht. Peter R. ist ca. 1,70 Meter groß und etwa 70 Kilo schwer. Er ist schlank und ist an beiden Armen tätowiert. Er hat kurze graue Haare und blaue Augen. Zum Zeitpunkt des Entweichens trug Peter R. vermutlich einen schwarzen Jogginganzug mit weißer Schrift. Erste Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde, blieben bislang ohne Erfolg. Die Polizei fahndet öffentlich mit einem Bild nach Peter R. Dieses finden Sie im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/bekannte-tatverdaechtige/viersen-suechteln-straftaeter-aus-lvr-klinik-geflohen Rückfragen zum Entweichen richten Pressevertreter bitte an die Pressestelle des LVR. Hinweise auf den Aufenthaltsort von Peter R. bitte an die Polizei in Viersen über den Notruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Zentrale Telefonnummer der Polizei Viersen: 02162/377-0.

