Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Radfahrer bei Unfall verletzt - Autofahrerin fährt weiter

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Wie der Polizei am Donnerstagabend angezeigt wurden, fuhr am Donnerstag gegen 07.45 Uhr ein 17-jähriger Schüler aus Hehler auf dem Radweg der Gladbacher Straße in Richtung Waldniel. An der Einmündung der Römerstraße bog ein Pkw aus dieser ab und missachtete dabei möglicherweise die Vorfahrt des Radfahrers. Der Pkw stieß gegen das Hinterrad des Fahrrades. Der Schüler stürzte und wurde leicht verletzt. Der Pkw, möglicherweise ein dunkler Kombi, fuhr weiter. Der Jugendliche gab an, dass augenscheinlich eine Frau mit blonden Haaren den Wagen gefahren hatte. Hinweise auf den Unfallhergang und auf den flüchtigen Pkw bitte an das Verkehrskommissariat in Viersen über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (416)

