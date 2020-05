Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Eicken: Verletzter Pedelec-Fahrer erliegt seinen Verletzungen

Schwalmtal-Eicken (ots)

Am 13. Mai berichteten wir in unserer Meldung 409 über einen Verkehrsunfall, bei dem ein 77-jähriger Radfahrer in Eicken lebensgefährlich verletzt wurde. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mönchengladbacher in ein Krankenhaus geflogen. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, verstarb der Senior dort an den Folgen des Unfalls. /wg (411)

