POL-UL: (BC) Uttenweiler - Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen erlitt ein Radler am Dienstag in Uttenweiler.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt fuhr eine 23-Jährige mit VW in der Syrlinstraße. An der Einmündung zur Hauptstraße wollte sie nach links in diese einbiegen. In der Hauptstraße fuhr ein Pedelec Fahrer. Der kam von links und hatte Vorfahrt. Den übersah die Frau. Pedelec und Auto stießen zusammen. Der 49-Jährige Radler stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

