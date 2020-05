Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Schwalmtal (ots)

Eine 37-jährige Frau aus Schwalmtal parkte ihren PKW in Höhe Eicken rechtsseitig eines kombinierten Rad-/Gehweges vor dem Haus. Beim Aussteigen übersieht sie einen sich von hinten nähernden 77-jährigen Pedelec-Fahrer aus Mönchengladbach, der den Radweg in Richtung Rheindahlener Straße befuhr. Er fuhr mit dem Pedelec gegen die in den Radweg hineinragende PKW-Türe. Der Pedelec-Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. /HJR (409)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell