Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Rauschgift geschmuggelt - Beschuldigter ist in U-Haft

Nettetal (ots)

Am 29.04.2020 überprüfte ein Streifenteam der Autobahnpolizei Düsseldorf in Nettetal einen Pkw mit Solinger-Kennzeichen, der über die Autobahn 61 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist war. Als die Einsatzkräfte zunächst den Fahrer, einen 46-jährigen Mann (türkisch) aus Solingen, überprüften, schlug ihnen deutlicher Marihuana Geruch entgegen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten etwa acht Kilogramm Marihuana. Die Einsatzkräfte nahmen den 46-Jährigen fest. Ein Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an. /wg (409)

