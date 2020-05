Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Dank vieler Hinweise - Polizei ermittelt flüchtigen Unfallfahrer

Brüggen (ots)

Am Freitag, 08. Mai, ereignete sich auf dem Deichweg in Brüggen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 60-jährige Brüggenerin leicht verletzt wurde. Der unfallverursachende Rollerfahrer flüchtete. Wir berichteten dazu in der Meldung 400. Am Unfallort stellten die Einsatzkräfte einen Teil der Verkleidung des Rollers sicher. Zwischenzeitlich gingen auch viele Hinweise beim Viersener Verkehrskommissariat ein. Die vielen Puzzleteile setzten die Ermittler zusammen und ermittelten erfolgreich einen 17-jährigen Jugendlichen aus Elmpt. Der Dank der Polizei gilt allen, die mit Ihren Hinweisen zur Klärung des Unfalls beigetragen haben. /wg (410)

