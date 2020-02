Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Ölspuren und eine Brandmeldeanlage

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Freitag, 14.02.2020 um 13:09 Uhr zu einer Ölspur in der Wasserstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle wurden vereinzelte Flecken auf dem Ruhr-Rad-Wanderweg im Schöntal vorgefunden. Die Verunreinigung auf einer Länge von 500 Metern wurde abgestreut. Durch den ebenfalls verständigten Stadtbetrieb wurde das kontaminierte Bindemittel wieder aufgenommen und der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. Der Einsatz konnte nach einer guten halben Stunde beendet werden.

Die Löscheinheiten Esborn, Wengern und die Drehleiter wurden am Samstagmorgen um 09:56 Uhr in ein Behindertenwohnheim in der Straße "Am Böllberg" alarmiert. Nach einer ersten Erkundung durch den Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder durch Deospray ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und alle Kräfte konnten auch diesen Einsatz nach einer guten halben Stunde beenden.

Zu einer weiteren Ölspur in der Wasserstraße wurden die Löscheinheit Esborn und der Einsatzführungsdienst am Samstag um 13:16 Uhr alarmiert. Wieder mal waren auf dem Ruhr-Rad-Wanderweg vereinzelte Ölflecke zu finden. Die Einsatzstelle wurde an den ebenfalls alarmierten Stadtbetrieb übergeben und nach der Kontrolle des restlichen Weges bis zur Ruhrbrücke wurde der Einsatz nach einer Stunde beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell