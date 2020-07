Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Körperverletzung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.07.20, gegen 16.20 Uhr, soll es vor einem Geschäft in der Feldberg-/Hauptstraße zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen zwei Autofahrern bei einem Ausparkvorgang zum Streit gekommen sein. In dessen Verlauf soll ein 37-jähriger Mann aus seinem Auto ausgestiegen und an das Fahrzeug des weiteren Beteiligten herangetreten sein. Hier soll er dem Mann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

