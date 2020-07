Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen (2 Meldungen): Einbruch in Vereinsheim - Zeugensuche // Radfahrerin nach Unfall als Zeugin gesucht

Freiburg (ots)

Schliengen: Einbruch in Vereinsheim - Zeugensuche

Von Mittwoch auf Donnerstag, 15./16.07.20, wurde in ein Vereinsheim in der Mauchener Gasse eingebrochen. Hierbei wurde eine Tür aufgebrochen, welche nach einem Einbruch im März zusätzlich mit einem Brett gesichert war. Im Gebäude wurde eine weitere Tür aufgebrochen und Metallschränke durchwühlt. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen.

Schliengen: Radfahrerin nach Unfall als Zeugin gesucht

Am Mittwoch, 15.07.20, gegen 09.30 Uhr, kam es in der Altinger Straße in Schliengen zu einem Unfall. Ein Fahrer eines Lkw überholte eine Radfahrerin und befand sich hierbei zum Teil auf der Gegenspur. In diesem Moment soll ein weiterer Autofahrer rückwärts aus einer Einfahrt ausgeparkt haben. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei etwa 7.000 Euro Schaden entstand. Verletzt wurde niemand. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, sucht nun die überholte Radfahrerin als Zeugin.

