Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Diebstahl eines Pkw

Lippe (ots)

(sbe) Am 09.11.2019 in der Zeit von 11:30 bis 15:25 Uhr wurde in der Rudolph-Brandes-Allee ein schwarzer 5er BMW mit dem amtlichen Kennzeichen HF-HW4721 entwendet. Hinweise erbittet die Polizei Lippe unter 05231 / 6090.

