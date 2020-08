Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kindergarten als Tatort: Sachbeschädigungen und Einbruchversuch

Mönchengladbach (ots)

Zu einem Tatort ist in den Sommerferien ein Familienzentrum (Kindertagesstätte) in Odenkirchen-Mitte am Kommer Weg geworden.

Unbekannte Täter verschafften sich irgendwann zwischen 17. Juli und 10. August Zugang zum Gartenbereich, zerstörten dort unter anderem Holzregale. Zudem flämmten sie das Spanngummi eines Sonnensegels im Garten an und zerbrachen die Stiele von Kehrbesen. Außerdem versuchten sie, eine zu den Innenräumen des Kindergartens führende Tür aufzuhebeln.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

