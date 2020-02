Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Tötungsdelikt in Leiningen (Hunsrück)

Leiningen (Hunsrück) (ots)

Nach wie vor fahndet die Polizei fahndet dem 22-jährigen Nils E., der im Verdacht steht, am gestrigen Abend (19.02.2020) gegen 22.50 Uhr seinen Großvater in der Straße "Am Schulberg" in Leiningen (Hunsrück) getötet zu haben.

Hier finden Sie ein aktuelles Foto des Gesuchten: https://s.rlp.de/7XW3r

