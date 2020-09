Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Körperverletzung

Am Samstag, 19. September 2020, kam es gegen 22.15 Uhr auf dem Stoppelmarkt zu einer Körperverletzung. Ein 22-jähriger Vechtaer wurde vor dem Eingang zum Stoppelmarkt aus einer Gruppe von etwa 15 Personen angesprochen und unvermittelt zu Boden geschlagen. Etwa acht Personen sollen dann weiter zugetreten haben. Der Vechtaer wurde leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Einbruch in Pfarrhaus/Pfarrheim

Zwischen Samstag, 19. September 2020, 11.00 Uhr und Montag, 21. September 2020, 18.00 Uhr kam es in der Straße An der Querlenburg zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter brach in das dortige Pfarrheim und Pfarrhaus ein. Bislang liegen keine Erkenntnisse über mögliches Diebesgut vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 4442-808460) entgegen.

