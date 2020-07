Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf der B 210 in Höhe 'Vereinigung' - Polizei Jever sucht Zeugen, die Hinweise zu einem schwarzen Pkw Peugeot geben können

Wittmund (ots)

Am Dienstag, den 14.07.2020, gegen 12.40 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Mofa-Roller den kombinierten Geh- und Radweg an der B 210 aus Richtung Jever kommend in Fahrtrichtung Wittmund.

Kurz vor Erreichen des Bahnüberganges an der Gemarkung Vereinigung nahm ihm ein Pkw die Vorfahrt, der den Schotterparkplatz bei der Gleisanlage verließ und auf die B 210 einbog.

Der Rollerfahrer bremste ab und kam auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Ohne sich um den verunfallten und leicht verletzten Rollerfahrer zu kümmern, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Am Roller entstand leichter Sachschaden. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Peugeot gehandelt haben.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 92110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell