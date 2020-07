Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Parkplatzunfälle in Jever ohne Verletzte

Jever (ots)

Am Dienstagvormittag ereigneten sich in Jever zwei Parkplatzunfälle, bei denen es lediglich zu Sachschäden kam. Verletzt wurde niemand.

Gegen 12.20 Uhr kam es in der Straße 'Am Bullhamm' auf dem Parkplatz der dortigen Zulassungsstelle beim Ein- bzw. Ausparken zu einer Berührung zwischen zwei Pkw, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro entstand.

Auf dem Schloßplatz stieß gegen 10.50 Uhr ein 53-jähriger Mann beim Öffnen seiner Fahrzeugtür versehentlich gegen einen nebenstehend geparkten Pkw und verursachte einen Sachschaden, der auf 2000 Euro geschätzt wird.

