POL-WHV: Angezeigtes Sexualdelikt - Opfer wehrte sich mit Rufen - Polizei bittet zur Aufklärung um Mithilfe und sucht eine Spaziergängerin mit Hund und einen Taxifahrer

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstagmorgen, 11.07.2020, soll es in der Adalbertstraße beim dortigen Kindergarten in der Zeit von 07 - 09 Uhr zu einem Zusammentreffen von drei Männern gekommen sein. Ein 52-Jähriger soll sich möglicherweise mit einem Taxi zum Christuskindergarten befördern lassen; Standort könnte die Bremer Straße/Grenzstraße gewesen sein. Auf dem Weg vom Kindergarten in Richtung Volkshochschule gegangen und plötzlich von hinten von einer männlichen Person geschubst worden sein. Bei der Anzeigenerstattung wurde weiter bekannt, dass es anschließend zu einem körperlichen Übergriff bzw. einer sexuellen Handlung gekommen sein soll. Einer der Täter wird als schlank beschrieben, er soll eine Körpergröße von 180 cm gehabt haben, außerdem eine blaue Jeans und ein blaues Shirt getragen haben. Der mögliche zweite Täter soll an dem Morgen eine beige-braune Strickmütze und weiße Schuhe getragen und schwarze Haare gehabt haben. Der 52-Jährige hätte laut gerufen und zu dieser Zeit soll eine Frau mit einem Hund an der Örtlichkeit vorbeigekommen sein, so dass die Polizei zur Klärung des angezeigten Sachverhalts um Zeugenhinweise bittet. Die Spaziergängerin, Taxifahrer, die einen Mann in dem Alter zur Adalbertstraße befördert haben, sowie Personen, die in den Morgenstunden in dem Bereich Rufe gehört oder mindestens zwei Männer gesehen hätten, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

