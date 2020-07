Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 03.07.2020, ereignete sich gegen 16.00 Uhr an der Kreuzung Börsenstraße/Bordumstraße ein Verkehrsunfall, an dem ein Fahrradfahrer und ein Pkw beteiligt waren.

Laut Zeugenaussagen befuhr eine 44-jährige Pkw Fahrerin die Börsenstraße in Fahrtrichtung Westen.

An der Kreuzung zur Bordumstraße sei dann plötzlich von rechts ein Fahrradfahrer aus der Bordumstraße ungebremst in den Kreuzungsbereich eingefahren. Einen Zusammenstoß habe sie nach einer eingeleiteten Notbremsung nicht mehr verhindern können. Der Fahrradfahrer sei zu Fall gekommen, habe angegeben, dass alles in Ordnung sei, sei dann wieder auf sein Fahrrad gestiegen und in Richtung Marktstraße davongefahren.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - schlank - dunkle Haare - Tarnfleckhose - schwarzes Oberteil

Am Fahrzeug entstanden im Bereich der Motorhaube rechtsseitig deutliche Eindellungen und Kratzer.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Erfolg, so dass sich die Polizei bei der Suche nach dem Radfahrer an die Bevölkerung wendet:

Der Radfahrer sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

