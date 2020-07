Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Rollerdiebstahl in Varel - Polizei hofft auf Hinweise über den Verbleib des sehr auffälligen Modells

Varel (ots)

Bei der Polizei Varel wurde per Online-Anzeige der Diebstahl eines Rollers gemeldet, der sich in der Zeit vom 18.05.-09.06.2020 ereignet haben soll.

Polizeiliche Anschlussermittlungen haben ergeben, dass der Geschädigte den Roller an der Bushaltestelle an der Wiefelsteder Straße abgestellt hat.

Als der Geschädigte den Roller am 09.06.2020 habe abholen wollen, stellte er fest, dass dieser nicht mehr an der Bushaltestelle war, so dass nach jetzigem Sachstand davon auszugehen ist, dass das Kleinkraftrad entwendet wurde.

Da es sich um ein sehr auffälliges Modell handelt, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Personen, die das auffällige Modell in der Farbe orange/weiß (FOTO) in Benutzung gesehen haben bzw. über dessen Verbleib Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

