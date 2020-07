Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in Wilhelmshaven - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein und erteilt Platzverweise - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, 14.07.2020, erhielt die Polizei gegen kurz nach 20 Uhr Kenntnis von einer Körperverletzung, die sich am Südstrand ereignet haben soll. Ersten Erkenntnissen nach gerieten die Angehörigen von Großfamilien aus Wilhelmshaven und aus dem südniedersächsischem Raum in Streit. Nach dem Eintreffen am Einsatzort stellten die Polizeikräfte fest, dass bei der Auseinandersetzung eine Gruppe von zehn Personen beteiligt gewesen sein soll und zwei Personen leicht verletzt wurden. Bisherige Anschlussermittlungen ergaben, dass offensichtlicher Hintergrund der Eskalation ein seit längerer Zeit andauernder Streit der Familien untereinander gewesen sein könnte. Die Mitglieder der Familien sollen in der Folge im Stadtgebiet an unterschiedlichen Orten, wie auch auf dem Gelände eines Autohauses im Banter Weg/Bismarckstraße aufeinandergetroffen sein. Infolge des Einsatzes kam es auch zu einer Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten und zur Sicherstellung eines Mobiltelefons, weil eine Person aus einem Fahrzeug heraus das Geschehen gefilmt haben soll. Zusammengezogene Polizeikräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, die von der Wasserschutzpolizei und Diensthundeführern unterstützt wurden, erteilten den auswärtigen Familienangehörigen Platzverweise, denen auch Folge geleistet wurde. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und bittet zur weiteren Aufklärung um Hinweise aus der Bevölkerung: Zeugen, die im Bereich des Banter Weg/Bremer Straße, Bismarckstraße und Weserstraße Vorfälle zwischen größeren Personengruppen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

