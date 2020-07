Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Krokodil Attrappe im Hookstief führt zu Polizeieinsatz (mit Bild)

Jever (ots)

Am Dienstag, 14.07.2020, gegen 08:06 Uhr, meldete eine Passantin telefonisch der Polizeiwache in Jever, dass sie ein Krokodil im Hookstief in Jever gesehen habe.

Die daraufhin eingesetzte Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Jever konnten bereits kurze Zeit später Entwarnung geben:

Die Beamten stellten fest, dass es sich bei dem lebensecht wirkenden Reptil um ein Schwimmtier aus Kunststoff handelte.

Der zuständige Bauhof wurde daraufhin verständigt um das Attrappe zu bergen.

