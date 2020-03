Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Asche aus dem Kamin führt zum Brand

Neuwied-Niederbieber (ots)

In den Nachmittagsstunden des Freitags kam es am Weißer Berg in Niederbieber zu einem Brand in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses. Die Feuerwehren von Oberbieber und Niederbieber/Segendorf konnten den Brand schnell löschen. Zwar kamen keine Personen zu Schaden, allerdings standen ein Gartenhäuschen, eine Garage samt Auto, ein Baum und mehrere Mülltonnen in Flammen. Das Wohnhaus blieb unversehrt. Ursache war offenbar, dass der Hausbewohner am gleichen Morgen Brandasche aus dem Kamin in eine Mülltonne gefüllt hatte. Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass nur komplett ausgekühlte Asche in der Mülltonne entleert werden soll.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-110

www.pineuwied@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pineuwied@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell