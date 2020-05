Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Verkehrsunfall

Wolfach (ots)

Ein 42-jähriger Audi Fahrer fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr rückwärts auf die Hauptstraße und kollidierte in der Fahrbahnmitte mit einem 67-jährigen Audi Fahrer, der ebenfalls den Rückwärtsgang eingelegt hatte, um auf die Hauptstraße zu fahren. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 4.800 Euro.

