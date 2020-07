Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Horumersiel - Angefahrener Hund wohlauf - Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem roten Mini Cooper geben können

Wangerland (ots)

Am 13.07.2020 ereignete sich gegen 10:00 Uhr in Horumersiel ein Verkehrsunfall, bei dem ein unangeleinter Hund, eine englische Bulldogge, im Bereich des dortigen italienischen Restaurants auf die Goldstraße lief. Aus Richtung Ortsmitte kommend befuhr zu diesem Zeitpunkt ein Pkw, ein roter Mini Cooper S mit schwarzem Dach, die Goldstraße und stieß mit dem Hund zusammen. Der Fahrzeugführer habe ohne anzuhalten seine Fahrt fortgesetzt, während der Hund zunächst verletzt auf der Straße liegen geblieben sei. Laut Zeugenaussagen habe das Fahrzeug ein Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Wilhelmshaven und sei mit einer Person besetzt gewesen. Bei dem Mini Cooper soll es sich um ein Fahrzeug handeln, das öfter in der Goldstraße geparkt stehe. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Der Hund ist wohlauf, erlitt eine kleine Wunde an der Schulter und wurde nach einer tierärztlichen Behandlung wieder dem Halter übergeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wangerland unter der Rufnummer 04463 269 in Verbindung zu setzen.

