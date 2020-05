Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Forsthövel-Münsterstraße

Autofahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Coesfeld (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein 57-jähriger Mann aus Werne am Montag noch an der Unfallstelle verstorben. Der Werner befuhr die B54 gegen 13 Uhr aus Richtung Ascheberg kommend in Richtung Herbern. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab. Der Mann befand sich alleine im Auto. Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

