Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall - LKW-Fahrer zu schnell in der Kurve

Heidelberg-Bergheim (ots)

Der Fahrer eines LKWs wurde am Mittwochnachmittag gegen 17.40 bei seiner Fahrt von der Vangerowstraße auf die B37 wegen erhöhter Geschwindigkeit in der Kurve nach rechts abgetrieben und kollidierte daraufhin mit einem weiteren LKW auf der rechten Spur. Beide Fahrzeuge verkeilten sich und kamen erst nach starkem Abbremsen zum Stehen. Ein Fahrer erlitt leichte Verletzungen an der Schulter und nahm selbstständig medizinische Hilfe in Anspruch. Durch die Kollision entstand an beiden LKW ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell