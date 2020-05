Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Festnahme Widerstand geleistet und Polizeibeamten gebissen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:20 Uhr nahm eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch im Ortsteil Baiertal einen 23-jährigen Mann fest, der wegen einer noch zu verbüßenden Freiheitsstrafe gesucht wurde. Bei der Festnahme leistete dieser erheblichen Widerstand, sodass die Beamten Unterstützung anforderten. Der Mann wurde schließlich mit vereinten Kräften gefesselt. Trotzdem gelang es ihm, einen der Beamten in den Arm zu beißen, was zu einer oberflächlichen Verletzung führte. Der 23-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

