Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Filiale einer Friseurkette - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen Friseurladen in Weinheim ein. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür der Filiale einer Friseurkette in der Bergstraße auf und gelangten so in das Ladeninnere. Hier brachen sie einen Spind auf und entwendeten eine Kassette mit Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem, inwiefern ein Tatzusammenhang mit einem Einbruch in eine Filiale der gleichen Kette in Bürstadt in derselben Nacht besteht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

