Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mit Blaulicht gewendet - Zusammenstoß zwischen Polizeistreifenwagen und Straßenbahn - hoher Sachschaden

Mannheim (ots)

Sachschaden von insgesamt ca. 35.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch gegen 17.40 Uhr auf der Casterfeldstraße. Eine Polizeistreife war in Richtung Rheinau unterwegs und musste wenden. Dazu schaltete der Fahrer das Blaulicht ein und bog in Höhe der Friedelsheimer Straße über die Gleise ab. Dies hatte zur Folge, dass es mit der in gleicher Richtung fahrenden bevorrechtigten Straßenbahn der Linie 1 zum Zusammenstoß kam. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Straßenbahnverkehr der Linie 1 war bis kurz nach 18 Uhr unterbrochen. Die weiteren Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Mannheim.

