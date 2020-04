FW-EN: 3 Einsätze für die Feuerwehr Gevelsberg

Feuerwehr Gevelsberg

Feuerwehr Gevelsberg

Gevelsberg

Am Donnerstag, den 16.04.2020 wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 11:23 Uhr zu einer vermissten Person hinter Tür in die Rosendahler Straße alarmiert. Vorort verschafften sich die Einsatzkräfte durch ein gekipptes Fenster Zugang zur Wohnung. Weiter wurde der Rettungsdienst durch eine Tragehilfe unterstützt. Im Einsatz war das Hauptamtliche Wache mit 5 Einsatzkräften. Der nächste Einsatz erfolgte um 01.14 Uhr am Freitagmorgen. Es brannte eine Seitenplane eines an der Hagner Str. abgestellten Anhängers. Die 4 Einsatzkräfte des Hauptamtlichen HLF´s löschten den Brand mit einem Kleinlöschgerät. Nach Beendigung dieses Einsatzes wurden die Einsatzkräfte um ca. 01:27 Uhr auf einen weiteren Brand aufmerksam gemacht. Ca. 300 Meter weiter die Hagener Straße entlang, war schon von weitem hoher Flammschein zu sehen. Vorort hatte ein Müllcontainerbrand auf einen Baum und eine hohe Hecke über gegriffen. Die 4 Meter hohe Hecke brannte auf ca. 10 Metern genauso wie der Baum in voller Ausdehnung. Die Leitstelle EN erhöhte darauf die Alarmstufe auf einen mittleren Brand, wodurch die Löschzuge 1 und 2, sowie der Einsatzführungsdienst zur Einsatzstelle entsendet wurden. Aufgrund der Gefahr für die angrenzenden Wohnhäuser wurden diese kurzfristig durch die Polizei geräumt. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit 2 C-Rohren und 3 Trupps wovon 4 Einsatzkräften unter schweren Atemschutz eingesetzt wurden. Durch den Brand wurde ein in der Nähe der Hecke abgestellter Anhänger ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Einsatz konnte um 2:45 Uhr beendet werden. Die Feuerwehr Gevelsberg war mit 32 Kräften im Einsatz.

