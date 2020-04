Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Teerdecke entzündete sich auf einem LKW

Gevelsberg (ots)

Am heutigen Dienstag wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 16:15 Uhr zu einem LKW Brand auf die BAB-1 in Fahrtrichtung Köln gerufen. Bereits auf der Anfahrt konnte durch dem EfD die Rückmeldung zur Leitstelle Ennepe-Ruhr gegeben werden, dass sich die Einsatzstelle auf der Gegenspur in Fahrtrichtung Bremen befinden würde. Somit drehte die Feuerwehr Gevelsberg im Autobahnkreuz Wuppertal Nord, um die Einsatzstelle zu erreichen. Auf der Ladefläche eines Kipplasters ohne Ladung, hatte sich die Teerabdeckdecke zur Wärmeerhaltung bei Teertransport entzündet. Durch beherzte Löschmaßnahmen mit einem Kleinlöschgerät, und dem entfernen der Decke vom LKW konnte der Brand bereits eingedämmt und schlimmeres verhindert werden. Der Angriffstrupp der Feuerwehr Gevelsberg löschten den Brand endgültig mittels einer C-Leitung. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte die Fahrt mit dem LKW fortsetzen. Die Feuerwehr war mit 2 Feuerwehrfahrzeugen, einem Rettungswagen und insgesamt 8 Einsatzkräften im Einsatz. Die Löschzüge Nord und Ost waren ebenfalls auf Grund der Erstmeldung alarmiert, konnten aber in Bereitstellung bleiben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg

Matthias Schaub

Telefon: 02332 3600

Mail: matthias.schaub@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell