Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.02.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in eine Wohnung ein.

Salzgitter, Thiede, Danziger Straße, 23.02.2020, 17:30-22:30 Uhr. Die Täter drangen nach derzeitigem Ermittlungsstand über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung ein und entwendeten aus dem Inneren Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter 05341/18970.

Wandverkleidung geriet in Brand.

Salzgitter, Bad, Eberhardstraße, 23.02.2020, 13:45-18:00 Uhr. Aus derzeit nicht bekannten Gründen geriet eine Wandverkleidung im Bereich eines Kamins in Brand und verursachte hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe.

Fahrerin wird nach Unfall leicht verletzt.

Salzgitter, Lebenstedt, Kattowitzer Straße, 23.02.2020, 14:50 Uhr. Die 44-jährige Fahrerin eines Nissan befuhr die Kattowitzer Straße in Richtung "Alter Kreisel", als plötzlich ein Tier ihre Fahrspur kreuzte. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, soll die Frau von der Fahrbahn abgekommen sein. Sie sei anschließend mit einer Straßenlaterne kollidiert. Der Pkw habe sich schließlich überschlagen. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

