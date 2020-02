POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.02.2020 für den Bereich Peine.

Polizei Salzgitter

Täter sollen auf Opfer eingeschlagen und eingetreten haben.

Peine, Fritz-Stegen-Allee, 22.02.2020, 20:30 Uhr. Drei derzeit unbekannte Täter sollen auf einen 52-jährigen Mann körperlich eingewirkt haben. Anfänglich sollen sie das Opfer zu Boden geschubst haben. Im weiteren Tatverlauf sollen sie auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Die Täter erbeuteten bei der Tat Bekleidungsgegenstände sowie persönliche Wertgegenstände. Zu den Tätern kann nur gesagt werden, dass sie zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben. Die Schadenshöhe beträgt ca. 120 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch.

Ilsede, Groß Lafferde, Mühlenweg, 22.02.2020, 19:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Täter offensichtlich bei ihrem Einbruchsversuch gestört wurden. Unter Gewaltanwendung hatten sie versucht, ein Fenster des Hauses aufzubrechen. Bei der Tatausführung verursachten sie jedoch ein lautes Geräusch und entfernten sich im Anschluss vom Tatort. Es entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter drangen in Wohnhäuser ein.

Wendeburg, Grasgarten, 20.02.2020, 15:30 Uhr-23.02.2020, 10:30 Uhr.

Ilsede, Luckauer Ring, 23.02.2020, 17:50-18:45 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Täter ein Fenster des Wohnhauses im Grasgarten und eine Terrassentür des Hauses im Luckauer Ring aufgebrochen hatten. Hierduch gelang ihnen der Zutritt in die Häuser. Im Tatverlauf durchsuchten sie zahlreiche Räume und verursachten einen Schaden von mindestens 1.300 Euro. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970.

