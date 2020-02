Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 22.02.2020 - 23.02.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Ort: Landesstraße 474 Kreuzungsbereich zur K 57, zwischen Salzgitter-Lesse und Burgdorf Zeit: 22.02.2020, gegen 19.40 Uhr Sachverhalt: Ein 44-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 57 aus Richtung Lesse kommend in Richtung Burgdorf und beabsichtigte, die Vorfahrtstraße L 474 zu queren. Hierbei übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw eines 60 Jahre alten Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich der 44 Jährige und ein 5-jähriger Mitinsasse leicht verletzten. Beide Personen wurden durch einen Krankenwagen dem Krankenhaus zugeführt. Der ebenfalls leichtverletzte 60-jährige Fahrzeugführer sucht selbstständig einen Arzt auf. Die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Körperverletzung

Ort: Salzgitter-Bad, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 22.02.2020, gegen 20.20 Uhr Sachverhalt: Ein 18-jähriger Mann sprach seine Nachbarn an, da diese in einem Innenhof grillten und der Rauch in die Wohnung des Beschwerdeführers zog. Daraufhin soll ihn der Bruder des Nachbarn, dessen Personalien bislang nicht feststehen, mehrfach gegen die Brust geschlagen und gewürgt haben. Der Beschwerdeführer wurde dadurch leicht verletzt und wird, falls erforderlich, einen Arzt aufsuchen.

