POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 23. Februar 2020

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheitsfahrt, VU-Flucht So, 23.02.20, 00:38 Uhr Sickte, L 625 Eine 39-jährige Fahrzeugführerin kollidierte in Sickte mit dem PKW einer 51-jährigen. Danach entfernt sich die 39-jährige sofort von der Unfallstelle. Kurz darauf trifft ein ziviler Funkstreifenwagen an der Unfallstelle ein und verfolgt umgehend die flüchtige Unfallverursacherin. Diese missachtet zunächst die Anhaltezeichen und gefährdet durch ein Fahrmanöver das Polizeifahrzeug, welches auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn ausweichen muss. Letztlich wird das flüchtige Fahrzeug aber gestellt und bei der Fahrerin eine Atemalkoholkonzentration von 1,62 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen, Strafanzeige gefertigt.

